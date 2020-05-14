الداخلية تضبط 6225 شخصا خالفوا حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها؛ للحفاظ على سلامة المواطنين تنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 6225 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، و1355 سيارة و173 دراجة نارية و203 مركبات "توك توك" جميعها مخالفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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