بقيمة 853 ألف جنيه.. ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلوجرامات من الهيروين وطبنجة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

ضبطت مكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح ناري.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطلين– مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ السلام– لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما، وبحوزتهما الآتي: (3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين، 40 قرص مخدر، طبنجة عيار 9مم، و39 طلقة نارية من ذات العيار، 2 سيارة، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، وسلاح أبيض).

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بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 853 ألفًا و200 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.