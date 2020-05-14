منار يبحث مع رؤساء شركات الطيران الخاصة تداعيات فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

التقى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، الخميس، رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على هذه الشركات وموقفها المالي وخططها الحالية والمستقبلية في ظل توقف حركة الطيران، وتاثير الجائحة على صناعة النقل الجوي حول العالم .

واستمع وزير الطيران لمقترحات ورؤساء شركات الطيران الخاصة من أجل تخفيف أثار تلك الأزمة، وتم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة، والتي وعد الطيار محمد منار بالعمل مع الجهات المختصة علي تذليلها.

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ووجه شركات الوزارة بتقديم كافة الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية لمساندتهم في عبور تلك الأزمة، وحث مسئولي الشركات بمراعاة البعد الإجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية، حيث أنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني .

ومن جانبهم تقدم روساء الشركات بالشكر لوزير الطيران المدني على إتاحة الفرصة للحوار المتبادل ومناقشة الحلول السريعة لكثير من المشكلات، وأشادوا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية في التوجيه بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جهات الدولة المختلفة لقطاع الطيران المدني ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات .