السيسي يوجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، الهادفة إلى تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.

ووجه الرئيس، بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في منطقتي سيناء وجنوب الوادي، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون ذي أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات الهادفة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق.

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ووجه الرئيس بالإسراع في تطبيق برنامج القراءات الموحد على استخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهرباء، ودعم جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي، وذلك في ظل الاستعدادات لبدء توصيل الكهرباء إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي، اتساقاً مع الجداول الزمنية المحددة مسبقاً.

وتناول الاجتماع أيضاً آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، خاصةً السودان، وذلك في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا أهميتها في حسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

وتم استعراض تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بمشروع ربط منطقة الساحل الجنوبي الشرقي للجمهورية بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، فضلاً عن خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.