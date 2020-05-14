مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة شندي للمحاكمة العاجلة والإفراج عن 228 سجينا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة شندي للمحاكمة العاجلة والإفراج عن 228 سجينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

إحالة المتهم شندي للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم الخميس بإحالة المتهم محمود الشاذلي وشهرته "شندي" –البالغ من العمر ٢٥ عامًا– إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل والد المجني عليه المذكور مع سبق الإصرار بذات السلاح، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

قصة مأساوية.. ليلة مقتل "صابر" والتخلص من جثته بالمقابر في كرداسة

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"إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق".. هذا ما قاله مأذون قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، لـ" صابر"، عامل أربعيني العمر، في ليلة الشهر المبارك، لدى توجهه إليه لطلاق زوجته لكثرة المشاكل والخلافات بينهما، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

تأجيل استئناف حسام حبيب على حكم حبسه بتهمة ضرب منتج

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل الاستئناف المقدم من المطرب حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، في جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل، لجلسة 2 يوليو المقبل، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج عن 228 سجينا

عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

ضبط عاطل لاستيلاءه على 2 مليون جنيه من أموال المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أموال المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف تلك الأموال مقابل أرباح، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات ممارسة شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والحصول من إحدى المواطنات على 23 مليون و500 ألف جنيه بزعم بيع قطعة أرض مساحتها 780م2 كائنة بمدينة أسيوط عقب إيهامهما لها بملكيتهما لتلك الأرض "خلافًا للحقيقة"وعدم رد المبلغ المالى المستولى عليه، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).