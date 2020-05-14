أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": "الإحسان إلى الوالدين" اتفقت عليه الشرائع السماوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": "الإحسان إلى الوالدين" اتفقت عليه الشرائع السماوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

تناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة "الإحسان إلى الوالدين"، حيث اتفقت عليها الشرائع السماوية، وجاء القرآن الكريم ليؤكد على هذا في مواضع كثيرة، حيث قرن الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته تعالى، وقرن شكره بشكرهما.

أضاف عياد أن الإحسان إلى الوالدين من الأمور المهمة، لما يلزم عنه من عظيم الثواب، وكبير الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في العديد من الأحاديث النبوية، وحذر من الإساءة إليهما.

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