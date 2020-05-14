أخبار مصر | تركيب بوابات إلكترونية لتعقيم العاملين والزائرين بمثلث ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيب بوابات إلكترونية لتعقيم العاملين والزائرين بمثلث ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم الخميس، مشروعي مثلث ماسبيرو وميدان التحرير.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمتابعة المشروعات القومية للاطمئنان على حسن سير العمل بها وتذليل أي معوقات، والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وخلال الزيارة تم الآتي:-

- قيام الشركة القائمة على تطوير مثلث ماسبيرو بتوفير بوابة تعقيم لدخول العاملين والزائرين للموقع وكذا التزام جميع العاملين بالموقع بارتداء الخوذه الواقية وأيضاً الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا – كما تبين تخصيص أحد العاملين لقياس الحرارة لكل زائر للموقع، كما تبين انتظام الأعمال بالموقع دون معوقات بإنتظام وكفاءة عالية.

- وفي ميدان التحرير تتم التشطيبات النهائية لأعمال التطوير، وقد تم التنبيه على استمرار الالتزام بارتداء الكمامات الطبية لجميع العاملين وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وقد تم الاطمئنان على سير الأعمال على قدم وساق دون معوقات استعداداً للافتتاح قريباً.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

وترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل محافظ القاهرة الاجتماع بتوجيه الشكر للعاملين في القطاع الصحي على ما يبذولونه من جهد في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم تحملوا مسؤوليتهم كاملة رغم الظروف الصعبة وكانوا على مستوى المسئولية.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة كان لها السبق فى تطبيق إجراءات العزل المنزلى وتوفير التيسييرات عند إستقبال العائدين من الخارج، مؤكدًا توافر أرصدة كافية لعدة أشهر من المستلزمات الطبية والأدوية بكافة مستشفيات العاصمة.

كما ثمن، دور العاملين بالمحافظة، مؤكدًا أنهم قاموا بأداء واجبهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وقاموا بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم للحفاظ على صحة المواطنين.

وطالب الأجهزة التنفيذية باستمرار وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت وأماكن التجمعات خاصة، وأن الفترة القادمة ستشهد شراء مستلزمات العيد، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف أعمال التطهير أثناء فترة الحظر .

وناشد المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ الاجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل، والحرص على إرتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة بدأت بالفعل إجراءاتها استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، حيث تم وضع آلية لتسليم أرقام الجلوس للطلاب أو أولياء أمورهم تمنع تزاحمهم كما تم وضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس التى سيتم عقد الامتحانات بها.

وأشار إلى أنه تم صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة فى المرحلتين الأولى والثانية موضحًا أن المحافظة ستقدم كافة التيسيرات حتى الانتهاء من صرف المرحلة الثالثة كما تقوم بتهيئة أماكن صرف المعاشات حرصًا على صحة المواطنين .

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال إزالة المبانى المخالفة مشددًا على اللجنة المشكلة لمراجعة المنشآت الصادر لها تراخيص بسرعة الإنتهاء من أعمالها حتى يتسنى لأصحاب التراخيص المطابقة للقانون والمتوافر بها أماكن للجراجات استئناف أعمالها.

وطالب المحافظ، اللجان المختصة بتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بمتابعة أعمالها بتلقى وفحص وتقنين وضع اليد طبقًا للقانون وسرعة البت فى الطلبات، مؤكدًا استمرار تلقي طلبات التصالح فى جميع مناطق العاصمة فيما عدا ترعة الطوارئ حتى يتم الانتهاء من مراجعة الوضع القانوني بها.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية مع الاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة النظافة بكافة أحياء القاهرة.