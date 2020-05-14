أخبار مصر | "الزراعة" تعلن نشاط مركز البحوث الزراعية في أسبوع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزراعة" تعلن نشاط مركز البحوث الزراعية في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، عن نشاط الأسبوعي لما تم إنجازه داخل مركز البحوث الزراعية، منها انضمام مصر رسميا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف، وفق ما صرح به الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، وجاء ذلك بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لكافة مراحل إنتاج محصول القطن بـمصر.

ولفت سليمان، إلى أن المبادرة ينضم اليها مجموعة من أكبر الشركات العالمية ومقرها سويسرا، التي ترغب في شراء قطن مصري، حيث ستحقق مصر مزايا عدة من انضمامها للمبادرة منها؛ الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق أفضل التوصيات الفنية وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله وفتح أسواق عالمية جديدة أمام القطن المصري.

كما أعلن الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، افتتاح أحد المنافذ الجديدة لبيع منتجات مكون تصنيع الألبان التابع للمعهد للبيع بأسعار مخفضة، وذلك لدعم للمستهلك واستمرارا لسياسة الدولة في تفعيل دور المراكز البحثية ومساهمتها بالدور الإنتاجي إلى جانب دورها البحثي.

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من جانب آخر، شدد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، على ضرورة استمرار تسير عمليات تصدير طرود النحل الحي في صورتيه الأقراص والمرزوم إلى الدول العربية تسير على قدم وساق، حيث تم مد صلاحية الشهادة أسبوعين بعد التأكد من سلامة الطرود، وذلك بسبب ظروف تعليق رحلات الطيران، وكذلك عمل بعض التسهيلات التي لا تضر بالنحل وعدم تعطيل أي عملية من عمليات إجراءات التصدير بالمكون.

وأوضح الدكتور أشرف خليل، مدير معهد امراض النبات، أنه تم فحص 468 رسالة زراعية خلال شهر ابريل الماضي من التقاوي والبذور للمحاصيل المختلفة الواردة من الخارج، للتأكد من خلوها من الامراض.

وقال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إنه تم استلام اول عينات من التوابل والأعشاب والنباتات الطبية والعطرية من الحجر الزراعي لتحليلها، ولذلك تطبيق لقرار وزير الزراعة باعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل السلع الزراعية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية