أخبار مصر | "القوى العاملة": 8501 عامل بالوادي الجديد يصرفون 4 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 8501 عامل بالوادي الجديد يصرفون 4 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلًا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن عن ما تم إنجازه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، أشار فيه إلى أنه تم الصرف لنحو 4708 عامل غير منتظم صرفوا مليونين و354 ألف جنيه من خلال فروع هيئة البريد ، وفروع البنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي ، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، حتى 14 مايو الجاري.

وأشار طليب إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 3793 عاملا بقيمة إجمالية مليون 896 ألف و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.