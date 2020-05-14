أخبار مصر | "القاهرة" تضع آلية محددة لاستلام أرقام جلوس الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر "القاهرة" تضع آلية محددة لاستلام أرقام جلوس الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذى الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل محافظ القاهرة الاجتماع بتوجيه الشكر للعاملين في القطاع الصحي على ما يبذولونه من جهد في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم تحملوا مسؤوليتهم كاملة رغم الظروف الصعبة وكانوا على مستوى المسئولية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة كان لها السبق فى تطبيق إجراءات العزل المنزلى وتوفير التيسييرات عند إستقبال العائدين من الخارج، مؤكدًا توافر أرصدة كافية لعدة أشهر من المستلزمات الطبية والأدوية بكافة مستشفيات العاصمة.

كما ثمن محافظ القاهرة، دور العاملين بالمحافظة، مؤكدًا أنهم قاموا بأداء واجبهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وقاموا بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم للحفاظ على صحة المواطنين.

وطالب الأجهزة التنفيذية باستمرار وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت وأماكن التجمعات خاصة، وأن الفترة القادمة ستشهد شراء مستلزمات العيد، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف أعمال التطهير أثناء فترة الحظر .

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وناشد المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ الاجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل، والحرص على إرتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة بدأت بالفعل إجراءاتها استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، حيث تم وضع آلية لتسليم أرقام الجلوس للطلاب أو أولياء أمورهم تمنع تزاحمهم كما تم وضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس التى سيتم عقد الامتحانات بها.

وأشار إلى أنه تم صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة فى المرحلتين الأولى والثانية موضحًا أن المحافظة ستقدم كافة التيسيرات حتى الانتهاء من صرف المرحلة الثالثة كما تقوم بتهيئة أماكن صرف المعاشات حرصًا على صحة المواطنين .

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال إزالة المبانى المخالفة مشددًا على اللجنة المشكلة لمراجعة المنشآت الصادر لها تراخيص بسرعة الإنتهاء من أعمالها حتى يتسنى لأصحاب التراخيص المطابقة للقانون والمتوافر بها أماكن للجراجات استئناف أعمالها.

وطالب المحافظ، اللجان المختصة بتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بمتابعة أعمالها بتلقى وفحص وتقنين وضع اليد طبقًا للقانون وسرعة البت فى الطلبات، مؤكدًا استمرار تلقي طلبات التصالح فى جميع مناطق العاصمة فيما عدا ترعة الطوارئ حتى يتم الانتهاء من مراجعة الوضع القانوني بها.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية مع الاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة النظافة بكافة أحياء القاهرة.