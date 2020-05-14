شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تعلن جهود أعمال التطهير والتعقيم خلال يومين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة جهودها اليومية في أعمال التطهير والتعقيم، للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.

وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري على مدار يومي الأربعاء والخميس عن تطهير وتعقيم الديوان العام مباني مديرية الطب البيطري وجاري العمل على تطهير وتعقيم شارع الودود بمنطقة الزهور بالعمرانية الغربية والشوارع المحطيه بها.

وفي حي جنوب الجيزة تم تطهير وتعقيم الدور الثالث والدور الرابع بمجمع الجيزة ومكاتب رؤساء النيابة الادارية ووكلاء النيابة والنيابة العامة ومكاتب مأمورية الضرائب العقارية والملاهى.

وفي مركز ومدينة العياط تم تطهير وتعقيم قرية ميت القائد، حيث شملت الأعمال على تطهير الوحدة البيطرية ومكتب البريد الشارع الرئيسي بالقرية بالأضافة إلى عدد 8 شوارع جانبية وعدد 70 واجهة منزل وعدد 22 محل تجاري إلى جانب تطهير وتعقيم إدارة العياط البيطرية.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم تطهير وتعقيم قسم شرطة سقارة ومنفذ المنطقة ووحدة المباحث وقسم شرطة السياحة والأثار علاوة على تطهير وتعقيم دواليب المهمات الخاصة بالجنود وضباط الصف.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر في قرية وردان تم تطهير وتعقيم مستشفى وردان بالكامل.

وفي مركز ومدينة أطفيح شملت أعمال التطهير والتعقيم الشوارع الرئيسية من مبني مجلس المدينة وصولاً إلى مستشفي أطفيح المركزي.

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وفي حي الوراق تم تطهير وتعقيم شارع الجمعية الزراعية ومكتب بريد وراق العرب لما يشهده من أقبال المواطنين والوحده البيطريه بوراق العربو مجمع خدمات وراق العرب وموقف سيارات القوميه وشارع السنترال وعدد ٢٠ واجهة محل.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم تطهير وتعقيم قرية شنباري وقرية الكوم الأحمر وعدد 5 شوارع رئيسية بإجمالي عدد 650 وجة منزل وعدد 500 وجة محل.

استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمحافظة الجيزة للحد من تفشي فيروس كورونا

استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمحافظة الجيزة للحد من تفشي فيروس كورونا

استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمحافظة الجيزة للحد من تفشي فيروس كورونا