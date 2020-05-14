- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قويسنا» يقود حملة تفتيشية على مصنعين بالمنطقة الصناعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، الخميس، حملة تفتيشية للمرور على مصنعين بالمنطقة الصناعية بقويسنا، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بهما، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين العمال بهما.
وأضاف «النمر» أن الحملة تهدف لمتابعة مدي اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية نحو مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وما تم اتخاذة من إجراءات وقائية واحترازية نحو الحالات الايجابية المكتشفة بهذة المنشآت، ومتابعة اتخاذ إجراءات العزل المنزلي لحالات المخالطين لحالات الاصابة، ومنحهم إجازة لمدة 14يوما للعزل المنزلي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
10,431
-
تعافي
2,486
-
وفيات
556
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «قويسنا» يقود حملة تفتيشية على مصنعين بالمنطقة الصناعية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.