شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قويسنا» يقود حملة تفتيشية على مصنعين بالمنطقة الصناعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، الخميس، حملة تفتيشية للمرور على مصنعين بالمنطقة الصناعية بقويسنا، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بهما، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين العمال بهما.

وأضاف «النمر» أن الحملة تهدف لمتابعة مدي اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية نحو مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وما تم اتخاذة من إجراءات وقائية واحترازية نحو الحالات الايجابية المكتشفة بهذة المنشآت، ومتابعة اتخاذ إجراءات العزل المنزلي لحالات المخالطين لحالات الاصابة، ومنحهم إجازة لمدة 14يوما للعزل المنزلي.

حملة تفتيشية على مصنعين بقويسنا للتأكد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهور حالات بهم

حملة تفتيشية على مصنعين بقويسنا للتأكد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهور حالات بهم

حملة تفتيشية على مصنعين بقويسنا للتأكد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهور حالات بهم

حملة تفتيشية على مصنعين بقويسنا للتأكد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهور حالات بهم

حملة تفتيشية على مصنعين بقويسنا للتأكد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهور حالات بهم