شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط يتفقد أكبر مشروع لصالات الامتحانات الإلكترونية بسعة ألف كابينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الخميس، بجولة تفقدية داخل صالات الامتحانات الجارى تجهيزها، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى الحفناوى، وكيل كلية الفنون الجميلة والمهندس المعمارى المسؤول عن المشروع، ووائل فتحي مدير الصالات.

وصرح الدكتور طارق الجمال بأن الجولة استهدفت الوقوف على حجم الإنجاز في تنفيذ مشروع الصالات والتي تهدف إنشاء أكبر صالات للامتحانات الإلكترونية بطاقة استيعابية ألف كابينة، وهو ما يأتي في إطار مساعي إدارة الجامعة من أجل توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب والعمل على تطوير الخدمات التعليمية المقدمة بها.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بحجم الإنجاز الذي تم في المشروع والذي تضمن تجهيز أول مرحلة والمشروع والمكونة من 3 صالات بسعة 186 كابينة، كما جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، التي تضم صالتين للامتحانات الإلكترونية بسعة 135 كابينة إلى جانب معمل امتحانات الطلاب ذوى الإعاقة البصرية والحركية والذى يضم 30 كابينة.

وتضمنت جولة رئيس الجامعة تفقد الأماكن الملائمة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي من المقرر أن تتسع لأكثر من 500 كابينة مجهزة جميعاً بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائق السرعة.

وأشار إلى أن كافة صالات الامتحانات الإلكترونية مكيفة ومجهزة لإجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة والتي بدأ إجرائها تجريبياً في بعض كليات الجامعة.

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الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يتفقد أكبر مشروع لصالات الامتحانات الإلكترونية بسعة ألف كابينة

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يتفقد أكبر مشروع لصالات الامتحانات الإلكترونية بسعة ألف كابينة