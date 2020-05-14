شكرا لقرائتكم خبر عن الأولاد لحقوا بوالدتهم.. إصابة أبناء النائبة البرلمانية شيرين فراج بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن أبناء النائبة شيرين فراج، أصيبوا أيضا بفيروس كورونا، بسبب نقل العدوي عن طريق والدتهم.

وأكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، أن جميع النواب الذين حضروا اجتماع لجنه الخطة والموازنة يوم الخميس الماضي، خضعوا لاختبارات أولية، بعد مخالطتهم النائبة شرين إلا أن النتائج جاءت سلبية.

ونفى «عمر» ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن إصابه 12 نائباً من أعضاء اللجنة، وقال أن النائب طلعت خليل الذي كان يجلس بجوار النائبة شرين فراج أثناء اجتماع لجنه الخطة والموازنة الأخير أجرى التحاليل، وظهرت نتيجة سلبية.

وذكر، أن اللجنة ستوقف اجتماعاتها لمدة أسبوع واحد فقط، نتيجة إرهاق موظفين اللجنة، وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذل خلال الأسابيع الماضية، ليعودون للعمل بعد عيد الفطر.

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