شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُسلم عقد الوحدة السكنية للسائق «مُنقذ مدينة العاشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولي بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان للمواطن طلعت سالم حسين، سائق شاحنة الوقود المشتعلة، ومُنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة حقيقية أثناء تفريغها لحمولة مواد بترولية داخل محطة وقود بالقرب من المجاورة 46 بالمدينة.

وأشاد المحافظ بالدور البطولي الذي قام بها المواطن المصري الأصيل وإقدامه وشجاعته في السير بالسيارة بعيدًا عن التجمع السكني للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم الإضرار بهم.

وقدم السائق الشجاع الشكر لمحافظ الشرقية على حفاوة الاستقبال بمكتبه للمرة الثانية، وتسليمه عقد الوحدة السكنية الخاصة به بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن ما فعله واجب وطني للحفاظ على أرواح الأبرياء.

يذكر أن محافظ الشرقية قام بتكريم السائق البطل مطلع الأسبوع الجارى، ومنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، ووحده سكنية، تقديرًا وتكريمًا لدوره البطولي بالسير بالسيارة المشتعلة بعيدًا عن التجمع السكني ومحاولة إخماد النيران لحماية أرواح المواطنين والمارة.