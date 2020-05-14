شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: توفير حجز تذاكر القطارات خلال عيد الفطر بالنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، الخميس، توفير إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلال المكتب الموجود بالنقابة، خلال فترة عيد الفطر المبارك بداية من اليوم، وذلك بعد أن كان الحصول على التذاكر خلال فترة العيد من خلال محطات السكة الحديد فقط.

وأضاف أنه تم التواصل مع المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتوفير تذاكر العيد من خلال مكتب التذاكر الموجود في النقابة، ونظرًا للزحام الشديد الذي تشهده محطات السكة الحديد خلال حجز تذاكر العيد، وحفاظًا على سلامة الزملاء الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أن المهندس أشرف رسلان كلّف المهندس محمود ماهر، وكيل الوزارة المسؤول عن التسويق والمبيعات، بتسهيل مهمة الصحفيين في حجز التذاكر من المكتب المتواجد في نقابة الصحفيين، سواء على قطارات الوجه القبلي أو بحري مثله مثل أي شباك تذاكر على مستوى الجمهورية.

وبذلك يمكن لأعضاء نقابة الصحفيين التمتع بميزة الحجز على القطارات المكيفة من مكتب النقابة قبل موعد السفر بسبعة أيام حجز مقدم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا ولحين عودة تشغيل الجدول الأصلي للقطارات.