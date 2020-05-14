شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال ترميم وصيانة 8 عمارات بمنشية الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، يرافقه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة دعاء محمد عبدالمنعم، مدير عام مديرية الإسكان بجولة ميدانية بمنطقة منشية الشهداء بنطق حي ثان، وذلك لتفقد ومتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال ترميم عدد ٨ عمارات سكنية بمساكن الإحلال بالمنشية، التي يجري صيانتها وترميمها بالكامل إلى جانب صيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي لتلك العمارات والتي تصل جملة تكلفتها لنحو 6 مليون جنيها .

وتابع نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ خلال الجولة المرور على عدد من المواقع الخدمية الأخرى ومواقع العمل لمتابعة مدى التزام العاملين بتلك المواقع باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار المرض .

كما تضمنت الجولة تفقد منشأت المبنى الجديد لمقر مجلس مدينة الإسماعيلية الذي يجري تنفيذه بمنطقة المنتزه بالشيخ زايد بحي ثالث، والمقام على مساحة إجمالية قدرها ٩٠٠ مترا مربعا مكون من دور أرضي وأربع طوابق، وتصل تكلفته المالية لنحو ٨ ملايين جنيها.

ومن المقرر الانتهاء منه وافتتاحه نهاية شهر يونيه القادم.