شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تعلن موضوعات أبحاث «التربية العسكرية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة أسيوط عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للالتحاق بدورة التربية العسكرية لطلاب السنوات النهائية والخريجين فقط، وذلك تيسيرًا على الطلاب اجتياز الدورة في ظل قرار تعليق الدراسة بالجامعات إثر انتشار فيروس كورونا المستجد مع الالتزام باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت إدارة التربية العسكرية بالجامعة، أنه قد تم رفع موضوعات الدراسة المحددة طبقا للتعليمات المنظمة بدورات التربية العسكرية على الموقع الالكتروني للجامعة، وذلك على الرابط التالي: http://www.aun.edu.eg/arabic/milit_edu

وأشارت الجامعة أنه من المقرر فور فتح باب التسجيل أن يقوم الطالب بالتسجيل في دورة التربية العسكرية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للجامعة للتسجيل والذي سوف يتم عليه كذلك رفع البحث الخاص بمادة التربية العسكرية- وأداء الاختبار أون لاين- وذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية «الأسم- الكلية – الفرقة»، ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الامتحان، وسوف يتم تحديد ميعاد رفع البحث والامتحان لاحقا«بعد اكتمال تسجيل الطلاب في الدورة، حيث يعتبر تسليم الأبحاث وتنفيذ الامتحان شرط أساسي للنجاح في دورة التربية العسكرية.

ويقوم الطالب بتقديم ورقة بحثية حول أحد الموضوعات عن دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري، ودور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا، والأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها، المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب وأسلوب الوقاية منها، وحروب الجيل الرابع على شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم تحديد موضوع البحث للطالب وفقًا إلى كليه الطالب كما موضح برابط التربية العسكرية بموقع الجامعة.