شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت الفندقية» تلزم القرى السياحية برد الحجز في حالة «عدم الترخيص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت غرفة المنشآت الفندقية إلزام مسؤولي القري السياحية برد قيمة الحجز التي تم تحصيلها من النزلاء وإعادتها مرة أخرى في حالة عدم حصول القرية السياحية على ترخيص إعادة التشغيل من وزارة الصحة.

وأرسلت الغرفة، الخميس، خطابات لمديري الفنادق والقرى السياحية، ونبهت على تنفيذ القرار بكل دقة واهتمام وعلي تعهد الفندق على الالتزام بالقرار في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت وإدارة السياحة قد اشترطت مجموعة من الإجراءات الصحية لإعادة فتح الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية بنسبة ٢٥ ٪ لتوفير الإقامة الأمنة للنزلاء والعاملين وحظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة امنة، وتوفير كل فندق عيادة وطبيب والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

كما تشمل الاشتراطات عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.