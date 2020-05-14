شكرا لقرائتكم خبر عن من ضمنها الجامعات والمدارس.. 5 جهات لن تعود للعمل بعد تطبيق خطة التعايش مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شددت وزرارة الصحة على ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات العودة للعمل ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والتي تم الإعلان عنها. وتتمثل تلك الكيانات في: - الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية. - المطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حالياً. - الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات. - صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية. - عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات. ومن المقرر أن تُنفذ خطة التعايش على 3 مراحل، الأولى وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض. Advertisements التعايش الديناميكي الوضع في مصر

اصابات 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

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