شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عزل إسنا» يطالب بتعديل بروتوكول «كورونا» بالمستشفيات: «واضعوه لم يباشروا مريضًا مصابًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور شريف شعبان، رئيس الفريق الطبي الرابع بمستشفى إسنا التخصصي، والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي حققت أعلى نسب شفاء للمرضى بين مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، بضرورة أن يتواصل مساعدين وزيرة الصحة مع الأطباء الفعليين على رأس العمل لتذليل المشاكل الإدارية وهي كثيرة، وسماع رأيهم بضرورة تعديل بروتوكول العلاج، حيث أن «واضعوه لم يباشروا مريضًا مصاب بالكورونا».

ودعا رئيس الفريق الطبي الرابع بمستشفى إسنا للعزل، إلى ضرورة تقريب المسافة بين نقابة الأطباء والوزارة، حرصا على جميع العاملين بالمنظومة الصحية، لافتاً إلى أنه لوحظ أن كثير من المرضى متكدسين في مستشفيات الفرز ومستشفيات العزل ممتلئة، بالإضافة إلى عزوف عدد كبير من المرضى عن دخول الحميات وتفضيلهم الجلوس بالمنزل، وإن أدى ذلك لمضاعفات، وهذان مؤشران خطيران يجب الوقوف أمامهما وحل هذه المشاكل لتقليل نسب الإصابات.

وطلب بضرورة رفع المخصصات المالية للعاملين بمستشفيات العزل، وتخبط إجراءات مكافحة العدوى مثل منع تحليل ال PCR لهم مع منعهم من إجازات العزل الذاتي بعد اختلاطهم بالمرضى، حتى لا تحدث موجة عزوف أو انقطاع عن العمل من القطاع الطبي وخصوصا الأطباء .

وشدد على ضرورة تحديد تعويض واضح للمصابين من القطاع الطبي أثناء عملهم، وكذلك تأمين محترم على الحياة ويكون معلن، وأخيرا مستشفى مخصص لإصابات القطاع الطبي، مطالبا الدولة بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في العلاج مع تحديد هامش ربح خفيف جدا وتوفير النواقص بالصيدليات، تمهيدا لتفعيل العزل والعلاج المنزلي .