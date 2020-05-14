شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضه ضمن أحداث «الاختيار».. الناجي من حادث «الفرافرة» يكشف تفاصيل المعركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انتهاء الحلقة 19 من مسلسل «الاختيار»، والذي رصد حادث الفرافرة الذي وقع في رمضان 2014، واستشهد فيه عدد من أبطال القوات المسلحة، تحدث المجند مايكل عادل، الناجي الوحيد من الحادث كاشفاً تفاصيل اليوم.

وقال في تصريحات لمحطة «شعبي إف إم»، مع هاجر جميل: «إن المشهد الذي عُرض خلال أحداث المسلسل كان صعبًا عليه، إذ ذكره بما حدث له ولزملائه الذين استشهدوا، كنا الساعة 2 إلا عشرة، عدوا علينا أربع عربيات جيب، كانوا رايحيين لمنطقة الفرافرة، والساعة 2 دخلوا علينا 4 عربيات لاند كروز دفع رباعي، كانوا متوجهين للواحات البحرية، عربيتين لفوا قدام النقطة واتعاملوا معانا بالسلاح الآلي، صفوا الجنود في الخيم، وكل الجنود والضباط استشهدوا، وأنا تلقيت عدد كبير من الرصاصات، والضابط أحمد نصر اتصاب في كتفه».

وتابع: «المشهد كان صعب جداً، بس الأكيد الشهداء في مكان أفضل، أنا أتعلمت حاجة واحدة هناك إننا كلنا اخوات، كلنا أكلنا وشربنا وعملنا كل حاجة مع بعض مكنش في فرق بين مسلم وميسيحي، إحنا اتعلمنا إننا مش بنخاف من حد، الإرهابي هو اللي بيجيله كوابيس».

وختم حديثه قائلاً: «بعد القبض على الإرهابي هشام عشماوي، حقنا كده رجع، وعايز أقول لكل المصريين خلو بالكم من نفسكم، ولأي حد ابنه في الجيش أقوله متخفش عل ابنك».