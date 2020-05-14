شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع ٩٠ ألف جنيه زكاة فطر على 450 أسرة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال سيف، مدير عام مديرية أوقاف البحر الأحمر، موافقة وزارة الأوقاف على توزيع مبلغ تسعون ألف جنيه لمديرية أوقاف البحر الأحمر لصرفها زكاة فطر من باب البر لأسر المحتاجين لعدد 450 أسرة بواقع 200 جنيه لكل أسرة من الأسر المسجلة على قوائم البر من المستحقين أو من يتقدم بطلب للصرف من أموال الزكاة في حالة عدم تسجيله في قوائم البر، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من دور مجتمعي بارز خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر، وذلك برعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين من خلال الإعانات والمساعدات المالية والعينية من باب البر.

وقال «سيف» إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اعتمد مبلغ مليوني جنيه من أموال الزكاة والصدقات لصرفها وتوزيعها قبل عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير عام المديرية إلى أنه قد تم الانتهاء من صرف مبلغ 400(أربعمائة ألف جنيه) لعدد 400 أسرة من الأسر المضارة من فيروس كورونا والتي سبق وأن خصصها وزير الأوقاف لمحافظة البحر الأحمر وتم صرفها عن طريق الدفع الإلكتروني عبر الفيزا البريدية للمستحقين وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

وأوضح أن مديرية أوقاف البحر الأحمر وإداراتها الفرعية بالمدن تعلن عن قبول صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل كفارات أو الإطعام أو زكاة المال وذلك لتوزيعها في مصارفها الشرعية، كما أعلنت المديرية عن توفير صك الأضحية لهذا العام بقيمة ١٨٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن ذلك بموجب إيصال رسمي مختوم بخاتم الشعار بديوان عام المديرية وكذلك بالإدارات الفرعية ويتم توزيع وصرف ذلك في مصارفه الشرعية.