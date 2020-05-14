شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: فتح 35 جراج مغلق فى 5 أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة من فتح 35 جراج مغلق أو تم تحويل استخدامه إلى انشطة أخرى أسفل العقارات السكنية بأحياء الدقى والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة فتحهم واستخدامهم فى الغرض المخصص له.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية فى تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق.

ووجه محافظ الجيزة بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التى تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدورى على كافة أعمال المبانى التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها على الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود أى مخالفة.

توجيهات محافظ الجيزة عقب جوله قام بها لمتابعه أعمال فتح الجراجات المغلقة حيث تابع المحافظ مجهودات حي العمرانية في فتح عدد 5 جراجات تقع في شوارع محمد فاضل وأبو حازم من شارع الهرم و الهرم الرئيسي و مرزوق شكرى.

Advertisements

كما تم مجهودات حي الهرم في فتح 5 جراجات مغلقة بقطاع هضبة الأهرام بالعقارات رقم 91ب و 93ب و 95 ب و 119 ب و 121 ب مع التشديد على أصحاب العقارات بعدم غلق الجراجات مجددا، ومجهودات حي جنوب الجيزة في فتح 5 جراجات مغلقه اسفل العقارات بمناطق المنيب وربيع الجيزى، إضافة إلى فتح 6 جراجات يتم استغلالها في أغراض وأنشطة أخرى كمغسلة وورش إصلاح تقع فى شوارع مصدق والثورة بحى الدقى.

وتمكنت المحافظة من فتح 14 جراج مغلق فى شوارع المحولات وترسا وجمال إبراهيم وحسن عبد الحافظ وعز الدين عمر بنطاق حى الطالبية كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجراجات التى تم تغيير نشاطهم.

وأكد محافظ الجيزة على مواصلة مجهودات فتح الجراجات المغلقة أو التى تستخدم فى غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات فى نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.