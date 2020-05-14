شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتسلم مواد غذائية ومستلزمات طبية لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المهندسة زينب بشير رئيس إحدى المؤسسات الأهلية، بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، حيث سلمت كمية كبيرة من المواد والسلع الغذائية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستلزمات الطبية لتوزيعها على عمال النظافة وذوى الاحتياجات الخاصة لحمايتهم من عدوي فيروس كورونا.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مبادرات المؤسسات والجمعيات الأهلية، بتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للعمال والفئات الأكثر احتياجا تخدم المجتمع بشكل كبير وتأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة كفالة الفئات البسيطة في ظل الأوضاع الراهنة بوجود جائحة فيروس كورونا ، معبرا عن سعادته بالتكامل والتعاضد بين الحكومة والقطاع الأهلي في رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين ومد يد العون لذوي الحاجة من مواطني محافظة القاهرة.

ومن جانبها أكدت المهندسة زينب بشير، أن المؤسسة تستهدف التعاون مع الدولة ممثلة في محافظة القاهرة لمد يد العون للبسطاء من خلال توفير المستلزمات الطبية والغذائية في ظل تعرض البلاد والعالم لجائحة كوفيد 19 المستجد وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الأنشطة بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات لصالح دعم خطط الحكومة لمواجهة أزمة كورونا .

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يذكر أن محافظة القاهرة وزعت عددا كبيرا من المواد والسلع التموينية على الأسر فى المناطق الأكثر احتياجًا بالأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة، وكان أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم توفير السلع الغذائية وتوزيعها على المرأة المعيلة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا تكفى لمدة شهر على، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم توزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وكانت وزعت محافظة القاهرة 1000 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى.