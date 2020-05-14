سوبر مان العاشر.. أسرار وفيديوهات جديدة في حكاية بطل النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، يفتح الزميل حسن مجدي قصة طلعت سالم، السائق الذي أنقذ منطقة كاملة، بعمله البطولي، وقاد سيارة مشتعلة بأكثر من ٣٨ ألف ليتر بنزين، لينقذ منطقة سكنية كاملة.
ويقدم برنامج بيني وبينك، حسن مجدى، وإعداد وتصوير مصطفى جابر، ومونتاج مينا باسم، وإخراج شادي أبو الحسن. ويذاع الخميس من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للموقع.
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