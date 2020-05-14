شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم الشوارع والمنازل والمبانى الحكومية بـ8 أحياء ومركز ومدينة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة جهودها اليومية فى أعمال التطهير والتعقيم للحد من تفشي فيروس كورونا وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وتحت إشراف الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى. وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري علي مدار يومي الاربعاء والخميس عن تطهير وتعقيم، في حي العمرانية تم تطهير وتعقيم الديوان العام ( مباني مديرية الطب البيطري وجاري العمل علي تطهير وتعقيم شارع الودود بمنطقة الزهور بالعمرانية الغربية و الشوارع المحطيه بها .

وفي حى جنوب الجيزة تم تطهير وتعقيم الدور الثالث والدور الرابع بمجمع الجيزة ومكاتب رؤساء النيابة الادارية ووكلاء النيابة والنيابة العامة ومكاتب مأمورية الضرائب العقارية والملاهى .

وتم تطهير وتعقيم قرية ميت القائد في مركز ومدينة العياط، حيث شملت الأعمال علي تطهير الوحدة البيطرية ومكتب البريد الشارع الرئيسي بالقرية، بالإضافة إلي 8 شوارع جانبية و 70 واجهة منزل و 22 محلا تجاريا إلي جانب تطهير وتعقيم اداره العياط البيطرية .

وتطهير وتعقيم قسم شرطة سقارة ومنفذ المنطقة ووحدة المباحث وقسم شرطة السياحة والأثار علاوة على تطهير وتعقيم دواليب المهمات الخاصة بالجنود وضباط الصف في مركز ومدينة البدرشين.

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وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم مستشفى وردان بالكامل . وفي مركز ومدينة أطفيح شملت أعمال التطهير والتعقيم الشوارع الرئيسية من مبني مجلس المدينة وصولاً الى مستشفي أطفيح المركزي . وفي حي الوراق تم تطهير وتعقيم شارع الجمعية الزراعية ومكتب بريد وراق العرب لما يشهده من أقبال المواطنين والوحدة البيطرية بوراق العرب و مجمع خدمات وراق العرب وموقف سيارات القومية وشارع السنترال و 20 واجهه محل . وفي مركز ومدينة أوسيم تم تطهير وتعقيم قرية شنباري و قرية الكوم الاحمر و 5 شوارع رئيسية بأجمالي 650 واجهة منزل و 500 واجهة محل .