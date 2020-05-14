شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يطالب الأعضاء بالإلتزام باجراءات الوقاية من كورونا بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، ضرورة اتباع جميع المعلمين الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال نشاطهم اليومى، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية وأعمال كثيرة فى الكنترولات، وأعمال المراقبين داخل لجان الامتحانات.

وأضاف الزناتى، فى بيان، أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع المواطنيين والوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية في مصر، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم الالتزام بالتعليمات، مشيرا إلى أنه وجه جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بتوفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالمنظفات إلى جانب المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان، وطالب بتطبيق هذه الشروط داخل المدارس والإدارات التعليمية.

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وأشار إلى ضرورة توفير معايير إلزامية للتباعد الإجتماعى في المؤسسات، وخاصة وسائل المواصلات، والتركيز على حث المواطنيين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، لتجنب الازدحام وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني إلى جانب إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين عليها، مؤكدا أن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضرورة للتعايش مع وجود فيروس كورونا المستجد، خاصة أن العديد من دول العالم بدأت تستعيد أنشطتها ودوران عجلة الإنتاج بها ، خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن ما أعلنته الحكومة من وضع إجراءات وشروط صحية صارمة لاستعادة الأنشطة والخدمات ضمن خطتها للتعايش مع كورونا، هى خطوة إيجابية على طريق المواجهة الفعالة.

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق النقابة خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر.