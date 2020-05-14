شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى مراد" ثائرة" ضد الانجليز في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من حياة المطربة الكبيرة ليلى مراد ، صاحبة التأثير الكبير في الوجدان المصري.

يقول الكاتب شريف عارف: في أكتوبر عام عام 1951 ألغت الحكومة المصرية برئاسة مصطفي النحاس باشا معاهدة 1936، وخلال أيام قليلة اشتعلت حركة المقاومة والأعمال الفدائية في منطقة القناة.

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ويضيف شريف عارف في هذا التوقيت كان المخرج الكبير يوسف شاهين يصور فيلمه الجديد "سيدة القطار" الذي كان مقرراً عرضه الأول في مطلع 1952، وكان طبيعياً ان يواكب الفيلم ما يحدث على الساحة السياسية, وان تظهر زعيمة جديدة في الفن تدعو لمقاومة الانجليز، وكانت تلك الزعيمة هي المطربة ليلى مراد !

الشاعر الكبير بيرم التونسى إنفعل جداً بالاحداث في منطقة القناة وكتب أغنية مهمة جدا هي "دور يا موتور"، والتى تطالب صراحة ليس بمقاطعة بريطانيا فحسب، ولكن مقاطعة منتجاتها.. وكل ما له صلة بها!

الأغنية الرائعة كانت رد فعل لإلغاء مصر لمعاهدة مع الانجليز.. ولحنها الموسيقار حسين جنيد ..

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .