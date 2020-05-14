شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: انضمام مصر لمبادرة إنتاج القطن واستمرار عمليات تصدير طرود النحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريراً بما تم إنجازه من نشاط داخل مركز البحوث الزراعية خلال أسبوع وجاء فيه على النحو التالي: - انضمام مصر رسميا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف، صرح بذلك الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، وجاء ذلك بعد عام كامل من المراجعة الشاملة لكافة مراحل إنتاج محصول القطن بـمصر.

لافتا أن المبادرة يشترك فيها مجموعة من أكبر الشركات العالمية ومقرها سويسرا، التي ترغب في شراء قطن مصري أفضل ومصر ستحقق مزايا عدة من انضمامها للمبادرة منها: الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق أفضل التوصيات الفنية وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله وفتح أسواق عالمية جديدة أمام القطن المصري.

كما أعلن الدكتور مصطفى عبد الرازق مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، افتتاح أحد المنافذ الجديدة لبيع منتجات مكون تصنيع الألبان التابع للمعهد للبيع بأسعار مخفضة دعماً للمستهلك واستمرارا لسياسة الدولة في تفعيل دور المراكز البحثية ومساهمتها بالدور الإنتاجي إلى جانب دورها البحثي.

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وأكد الدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، استمرار تسيير عمليات تصدير طرود النحل الحي في صورتيه الأقراص والمرزوم إلى الدول العربية تسير على قدم وساق، حيث تم مد صلاحية الشهادة أسبوعين بعد التأكد من سلامة الطرود، وذلك بسبب ظروف مواعيد الطيران وكذلك عمل بعض التسهيلات التي لا تضر بالنحل وعدم تعطيل أي عملية من عمليات إجراءات التصدير بالمكون.

وصرح الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات، أن المعهد قام خلال شهر ابريل بفحص 468 رسالة زراعية من التقاوي والبذور للمحاصيل المختلفة الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الامراض.

كما أعلن الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات عن استلام اول عينات من التوابل والاعشاب والنباتات الطبية والعطرية من الحجر الزراعي لتحليلها ولذلك تطبيقاً لقرار وزير الزراعة باعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل السلع الزراعية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية.