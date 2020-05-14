مطار القاهرة يستقبل خلال ساعات 480 عالقا مصريا قادمين من الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس 3 رحلات طيران دولية قادمة من الكويت لعودة المصريين العالقين نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن تصل الرحلة الأولى التابعة لسركة إيركايروا رقم SM2002 وعلى متتها 165 راكبا فى تمام الساعة 5 عصر اليوم فى حين تصل رحلة إير كايرو الثانية رقم SM 2004 وعلى متنها 165 راكبا أيضا فى تمام الساعة 7 مساء، وتصل آخر رحلات اليوم الخميس والقادمة من الكويت برحلة الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران وعلى متنها 150 راكب فى تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى رحلة رقم MS 621، علي أن يتم فحص جميع ركاب الرحلات من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل. Advertisements كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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