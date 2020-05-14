شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأنبا رويس الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية عن عمر ناهز 81 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى نيافة الحبر الجليل الأنبا رويس، الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما، ومن المقرر أن تقام صلوات الجنازة بالكنيسة البطرسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بعد ظهر اليوم بدون حضور شعبى.

ولد نيافة الأنبا رويس فى مدينة غمر عام 1939 باسم مختار فهمى المنياوى، وحصل على بكالريوس التجارة عام 1962، وترهب الأسقف الراحل بدير السريان باسم الراهب متياس السريانى، وسمى قسا فى يوم الأحد 2 يناير 1966، ثم قمصًا في يوم الأحد 25 يونيو 1967.

وفى يوم 29 مايو عام 1977 سيمَ أسقفًا عامًا فى عيد العنصرة بيد قداسة البابا شنوده الثالث مع 4 أساقفة آخرين و2 خورى ابيسكوبوس، كما كان له عمله الرعوي خاصة في كندا وأمريكا؛ حيث كان ينتدبه قداسة البابا شنوده الثالث للإشراف على كنائس المهجر.