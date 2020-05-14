شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ 5 والخيار بـ6.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: - الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.75 جنيهات والبصل بـ 4.75 جنيه. - الكوسة بـ 5.5جنيه للكيلو والجزر بـ 6 جنيه والخيار بـ 6.5 جنيه . - الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات. - الفلفل البلدى بـ 5جنيه للكيلو والليمون 15 جنيها. Advertisements - الفاصوليا الخضراء بـ 7.5جنيهات للكيلو جرام. - البرتقال البلدى 9.25 جنيه - التفاح يبدأ من 21 إلى 24 جنيها. المشمش 22 جنيه خوخ سكرى 11 جنيه

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