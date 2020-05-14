شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : الانتهاء من حصاد الفول البلدى والإنتاج يغطى 37% من احتياجات المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه تم الانتهاء من حصاد محصول الفول البلدى في مساحات تقترب 120 ألف فدان ، متوسط انتاج الفدان 10 أردب ، وفى الحقول الارشادية 15 أردب ، متابعا أن إنتاجية محصول الفول البلدى ما يقرب هذا العام عن 180 ألف طن ، بتغطية 37 % من السوق المحلى ، مضيفا أنه منذ بدء زراعات المحصول تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج ،التى تم استنباطهم حديثا وتم طرحها الموسم الجديد ، ذو جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج ، ومقاومة لمرض الهلوك .

وأضاف " خليل" ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس صعبا لأن المطلوب هو فقط زراعة 350 ألف فدان تنتج حوالى 450 ألف طن، و يمكن تحقيق ذلك من خلال التوسع فى مساحة الفول على حساب بعض مساحات البرسيم، وكذلك بالتحميل على القصب الخريفى بالوجه القبلى وعلى الأشجار حديثة الإنشاء للمحاصيل البستانية فى الوجه البحرى ،بالإضافة الى أنه بعد ارتفاع سعر الفول البلدى فى السوق المحلى ، لجأ المزارع الى زيادة المساحات المنزرعة من المحصول على حساب بعض المحاصيل الاخرى وخاصة البرسيم ، مما يعمل على زيادة المساحات المنزرعة ، والعمل على رفع الإنتاجية إلى الفدان.

فيما يواصل قطاع الخدمات و المتابعة الزراعية ، ومعهد المحاصيل الحقلية متابعة دورية على حصاد المحاصيل الزراعية الصيفية وعلى رأسها محصول القمح ، من خلال غرف عمليا ت مشكلة ولجان مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة حصاد وتوريد المحصول الى وزارة التموين في المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام البالغة حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان، مضيفا إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية ، بعمل لجان مرورية لمتابعة موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد.

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