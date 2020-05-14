شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الداخلية لإزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات. ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ونجحت مديرية أمن أسوان في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (دراو) ، وآمنت مديرية أمن أسيوط تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (أبوتيج) .

وتمكنت مديرية أمن البحيرة من تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن القليوبية تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (ثان بنها) .

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وأثمرت جهود مديرية أمن بنى سويف عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (أهناسيا) ، وآمنت مديرية أمن الغربية تنفيذ قرارات إزالة مبانى مخالفة بدائرة قسم شرطة (طنطا أول) .

وأمنت مديرية أمن الإسكندرية في تنفيذ قرارات إزالة مبانى مخالفة بدائرة قسم شرطة (باب شرق) ، وآمنت مديرية أمن سوهاج تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (جهينة) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.