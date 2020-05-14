شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع صرف معاشات مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص، سير عملية صرف معاشات شهر مايو، حيث اشار تقرير للغرفة بانتظام عمليات الصرف وسط اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وكان تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى ثانى أيام صرف الشريحة الأخيرة لأصحاب المعاشات، الذين يتقاضون أكثر من 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له ،حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الثلاثاء الماضى عدد 7.135 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.792 مليار جنيه ، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو .





وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية ATM اعتباراً من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، بينما تم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الأحد الموافق 3 مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع صرف معاشات مايو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.