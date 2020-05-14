شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "صلاة من أجل الإنسانية" يتصدر تويتر بمصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدر هاشتاج #prayforhumanity "الصلاة من أجل الإنسانية" الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"بمصر والمملكة العربية السعودية.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التدوينات " تويتر" بمصر والسعودية مع الهاشتاج بشكل واسع النطاق مشيدين بالمبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل ان يرفع الله الوباء عن الإنسانية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تصدر الهاشتاج "#prayforhumanity" كلا من الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وفرنسا والتفاعل معه على نطاق واسع بالمشاركة والدعاء والصلاة من اجل الإنسانية.

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