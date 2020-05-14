بقيمة 853 ألف جنيه.. ضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين وطبنجة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: ضبطت مكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح ناري. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان السلام – لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما، وبحوزتهما الآتى : ( 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين،40 قرص مخدر، طبنجة عيار 9مم، و39 طلقة نارية من ذات العيار، 2 سيارة، مبلغ مالي، و4هواتف محمولة، سلاح أبيض). Advertisements بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 853 ألف و200 جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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