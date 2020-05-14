ضبط المتهمين بقتل ميكانيكي في مشاجرة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاءعمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بقتل ميكانيكي بمصر القديمة.

البداية عندما تبلغ للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالاسلحة البيضاء بمنطقة الجيارة دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص بمعرفة الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول المباحث، تبين أن طرفي المشاجرة كلا من طرف أول " كريم.م" ميكانيكي سبق اتهامه في ٣ قضايا توفي نتيجة إصابته بجرح قطعي بمؤخرة الرأس، وطرف ثاني "إبراهيم.م" عاطل، "إبراهيم.ف" وتم التقابل مع زوجة المتوفي "أسماء.ط" والتي اقرت بحدوث مشادة كلامية بين كلا من الطرفين تطورت مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء إثر قيام المجني عليه بالتعدي على زوجته الثانية "شيماء.ف" قام على إثرها الأول من الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول المتوفي بسنجة مما أدى إلى وفاته بجرح قطعي بفروة الرأس وفر الطرف الثاني هاربا.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول المباحث، من ضبطهم وبحوزتهم السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المتهمين أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.