مصدر: التشغيل التجريبي لـ"كارتة" السويس سبب الزحام.. تعرف على رسوم العبور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: قال مصدر أمني بالمرور، إن البدء في تشغيل "كارتة" طريق السويس الصحراوي بشكل تجريبي، تسبب في تباطؤ حركة السيارات.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه- أن التشغيل التجريبي أدى إلى زحام مروري وكثافات مرورية متحركة أعلى طريق السويس الصحراوي، للمتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة، الطريق الدائري الأوسطي. وأوضح المصدر أن رجال المرور يتواجدون بكثافة بمكان التكدس المروري لسحب الكثافات والعمل على تحقيق السيولة المرورية لانتظام حركة السيارات. رسوم مرور الرحلة الواحدة: - ملاكي / ميكروباص / ربع نقل 10 جنيهات للرحلة الواحدة Advertisements - ميني باص / شفر 15 جنيهاً للرحلة الواحدة. نقل فردي 30 جنيهاً للرحلة الواحدة. أتوبيس 35 جنيهاً – للرحلة الواحدة نقل ثقيل 30 جنيهاً للرحلة الواحدة.

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