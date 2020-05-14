جريمة "الزوجة والعشيق".. كواليس الأيام الأخيرة لـ"قتيل كرداسة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

زيجة عمرها 17 سنة، رُزق خلالها الزوجان بـ4 أطفال (3 بنين - بنت)، لكن إهمال "عبير" في الاعتناء بمظهرها ومنزلها وأبنائها دفع "صابر" إلى تطليقها.

انتظرت السيدة مرور أشهر العدة، حتى تزوجت من رجل ثانٍ تكمل معه حياتها ويتولى توفير طلباتها. 12 شهرا انفصلت بعدها "عبير" عن زوجها الذي لم يجد فيها مواصفات "شريكة حياته".

منذ 6 سنوات تقريبا، عادت "عبير" إلى "أبو العيال" بدعوى لم الشمل مجددا داخل المنزل المكون من 3 طوابق بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، ومن ثم توفير البيئة المناسبة لتربية أولادهما، فأكبرهم "ربيع 16 سنة" وأصغرهم أتم عامه الثاني.

لم يتغير الحال كثيرا داخل ذلك العش غير الهادئ، خلافات متكررة بين الزوجين، طلبات الزوجة لا تتوقف بل في تزايد رغم مساعي العامل البسيط لتوفير حياة سعيدة لها وفلذات أكبادهما.

اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، اتخذ صاحب الـ45 سنة قرارا بالانفصال عن زوجته "للمرة الثانية"، اصطحبها إلى مأذون القرية إلا أن تدخل الأخير حال دون إتمام الأمر "ياعم صابر إحنا في شهر مفترج.. استعيذ من الشيطان.. كل حاجة تتحل بالتفاهم.. ايه ذنب العيال!".

امتثل العامل الأربعيني إلى كلام الشيخ على أمل تغير زوجته للأفضل لكن دون جدوى. بمرور أيام الشهر الكريم، اعتزل "صابر" زوجته، استقر في شقة بالطابق الثالث، بينما زوجته وأطفاله في الطابق الأول حتى انتهاء رمضان ليطلقها، دون أن يدري بخلده ما يحاك له.

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علاقة عاطفية تطورت إلى آثمة جمعت "عبير" ونجل شقيقة زوجها ويدعى "وليد"، 38 سنة، الذي خرج منذ أشهر من السجن، كانت تشكو سوء معاملة زوجها له حتى اتفق الاثنان على التخلص منه وبيع المنزل وبدء حياة جديدة سويا.

دست الزوجة أقراصا مخدرة في كوب "تمر هندي" أعدته لزوجها، وعاجله ابن شقيقته بطعنة نافذة أسفل الصدر، ونقلا الجثة عبر تروسيكل قيادة نجله ابن الـ16 سنة، ودفنوا جثته خلسة في مقابر "أبو رواش".

تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغا بتغيب عامل مقيم بقرية ناهيا في ظروف غامضة. وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء ارتكاب الواقعة، إذ قتلوه وتخلصوا من جثته بمقابر أبو رواش.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، من ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واستخرجت الجثة لتشريحها تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي.