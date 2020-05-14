اعترافات المتهمة بقتل زوجها بكرداسة: "بيخوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة، التحقيقات في واقعة مقتل تاجر قماش على يد زوجته ونجله ونجل شقيقه، بمنطقة كرداسة؛ لسوء معاملته لأسرته ورغبتهم في بيع منزله بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه.

وانتقل فريق نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية برئاسة عمرو عباس مدير النيابة، بصحبة قوة من الشرطة إلى المكان الذي عثر فيه على جثة القتيل داخل مقابر أبو رواش.

وأسفرت المناظرة الأولية عن أن جثة الزوج ملفوفة في ملاءة، ومقيدا بالحبال، وجود طعنة غائرة تصل لحد الشق في البطن مع آثار تعفن كون الجريمة مر عليها قرابة أسبوع طبقا لاعتراف المتهمين.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء خبراء الأدلة الجنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريحها، وتحديد سبب الوفاة .



وكشفت تحققات النيابة العامة أن الزوجة ونجله ونجل شقيقته، وراء قتله لسوء معاملته لهم، ورغبتهم في بيع منزله بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه وطمعا في الحصول على المال قرروا التخلص منه.

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واعترفت زوجة القتيل ونجله أن المجني عليه كان يسيء معاملتهما بشدة ودائم سبهما والتعدي عليهما بالضرب كما أنه يتاجر بالأقراص المخدرة وسيئ السمعة.

وأكملت الزوجة أن زوجها كان يحضر سيدات إلى المنزل في طابق خاص به، وإنها فكرت عدة مرات في قتله والتخلص من شروره، ولكنها عجزت عن التنفيذ نظرا لضخامة جسد الزوج وخشية اكتشاف أمرها.

استطرد المتهمان أنهما قفز إلى ذهنهما الاستعانة بنجل شقيق المجني عليه الذي كان دائم التدخل لحل المشاكل بينهم نظرا لاقتراب سنه من المجني عليه وكونهما أصدقاء وكانت المفاجأة بموافقته على الاشتراك في الجريمة، فوضعت الزوجة الخطة لارتكاب جريمة القتل بعدما اقنعت نجل شقيقة زوجها على معاونتهما في قتله مقابل مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه يحصل عليها بعد الجريمة حيث يمتلك الزوج منزله متعدد الطوابق عرضه للبيع فحضر له مشتري بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه ولكنه رفض لرغبته في الحصول علي مليون جنيه ففكرت الزوجة أنها بعد خطتهم وتنفيذ الجريمة سترث وأبنائها المنزل ويقومون ببيعه بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه يتقاضى منها المتهم الثالث ٣٠٠ ألف جنيه وتحصل وأبنائها على نصف مليون جنيه.

وأضاف المتهمون أن جريمتهم نفذت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي حيث قام نجل القتيل بشراء سكين كبير الحجم وتولي نجل شقيقته شراء أقراص منوم من الصيدلية وتوجه لمنزله وقامت الزوجة بدسها له في مشروب "تمر هندي" لتفضيله له على الإفطار واعطته له مع الطعام واسرعت بوضع "مخدة" علي وجهه وأعطت إشارة لنجل شقيقته الذي حمل السكين وشق بها بطنه ثم ساعد الزوجة في خنقه حتى تأكدا من موته، فأحضر نجله ملاءة وحبال كانت جهزتها والدته ولفوا جثة المجني عليه وربطوه بالحبال من مناطق الرقبة واليدين والرجلين ثم حملوه في تروسيكل وتوجهوا به لمقابر ابو رواش حيث قاموا بكسر قفل احد الأحواش وألقوا الجثة بداخله ثم أغلقوا الباب بقفل جديد وعادوا للمنزل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وقررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.