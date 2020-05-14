القوى العاملة: إعفاء المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمصريين بالإمارات من الغرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا مهمًا من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية بدول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم الخميس، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قرارًا بإعفاء جميع المخالفين ومنهم المصريين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020 سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة من 18 من مايو الجاري ولمدة 3 أشهر .

وأوضحت أن مكرمة رئيس الدولة في هذا الخصوص تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة علي المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية، وأنها لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متي استوفى الشروط اللازمة لذلك، إذ أن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونه بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا.

وقالت الملحق العمالي في تقريرها: إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستعلن عن تفاصيل كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلي الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا.​