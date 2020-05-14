التنبؤ بالفيضان: أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، حالة الأمطار خلال الـ72ساعة المقبلة.
وأوضح المركز، في بيان، اليوم الخميس، هطول الأمطار الخفيفة على أجزاء من الصعيد.
ويتوقع المركز أن تكون الأمطار غدًا الجمعة، غزيرة على جنوب سيناء وتقل شدتها على وسط الصعيد وخليج السويس وسواحل البحر الأحمر.
ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على سواحل البحر الأحمر وتقل شدتها على جنوب سيناء.
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