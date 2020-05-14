"على العالم أن يفتح".. ساويرس يوجه رسالة جديدة بشأن فيروس "كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رسالة جديدة بشأن أزمة فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد 19".
وكتب ساويرس، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "على العالم أن يفتح.. يكفي هذا.. أريد استعادة حياتي".
ورغم فترة الإغلاق التي يُعاني منها العالم، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، فإن المهندس نجيب ساويرس، أكد في تصريحات سابقة إنه لم ولن يلجأ إلى قرار تخفيض الرواتب أو تسريح بعض العمالة في شركاته، رغم التأثر الكبير لشركاته بسبب الأزمة، وقال: "لا خفضت 50% ولا مشيت حد ومش هيحصل".
ولا يؤيد ساويرس التوقف التام لعجلة الإنتاج كونه يؤدي إلى أزمات عدة، وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه لا بد من عودة عجلة الاقتصاد مرة أخرى موضحًا بقوله: "ده مش معناه نرجع لحياتنا الطبيعية اللي هي ما قبل الوباء، المسألة إن الأمر ممكن باتباع المحاذير".
وكان ساويرس قد أشاد بإجراءات الحكومة وتعاملها مع أزمة فيروس "كورونا المستجد"، وقال: "الشهادة للحق الحكومة تعاملت مع فيروس "كورونا" باحترافية واجتهاد غير مسبوق".
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