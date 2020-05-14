أخبار مصر | عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية عن وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.
وقال "عبدالمجيد" في بيان له: "نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملاً في عبور تلك الأزمة بسلام".
وتوجه "بدالمجيد" بالشكر للواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.
وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:
١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.
٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪ سعر ١٠٠ جنيهًا.
٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.
وأكد رئيس اللجنة، أمه يجري التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة.