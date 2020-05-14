أخبار مصر | عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالمجيد: توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية عن وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.

وقال "عبدالمجيد" في بيان له: "نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملاً في عبور تلك الأزمة بسلام".

وتوجه "بدالمجيد" بالشكر للواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:

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١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.

٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪؜ سعر ١٠٠ جنيهًا.

٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.

وأكد رئيس اللجنة، أمه يجري التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة.