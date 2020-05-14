أخبار مصر | حملة تطهير بأحياء الجيزة لمنع تفشي فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر حملة تطهير بأحياء الجيزة لمنع تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبمتابعة مباشرة من الدكتور أشرف اسماعيل توفيق - مدير مديرية الطب البيطري، أسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 13- 14/ 05 / 2020 بتطهير وتعقيم الاتي: وبمتابعة مباشرة من الدكتور أشرف اسماعيل توفيق - مدير مديرية الطب البيطري، أسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 13- 14/ 05 / 2020 بتطهير وتعقيم الاتي: في حي العمرانية تم تطهير وتعقيم الديوان العام مباني مديرية الطب البيطري وجاري العمل علي تطهير وتعقيم شارع الودود بمنطقة الزهور بالعمرانية الغربية والشوارع المحطيه بها. في جي جنوب الجيزة تم تطهير وتعقيم الدور الثالث والدور الرابع بمجمع الجيزة ومكاتب رؤساء النيابة الادارية ووكلاء النيابة والنيابة العامة ومكاتب مأمورية الضرائب العقارية والملاهى.

تواصل مجهودات محافظة الجيزة اليومية في أعمال التطهير والتعقيم للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.



وفي مركز ومدينة العياط تم تطهير وتعقيم قريه ميت القائد حيث شملت الأعمال علي تطهير الوحدة البيطرية ومكتب البريد الشارع الرئيسي بالقرية بالأضافة إلي عدد 8شوارع جانبية وعدد 70 واجهة منزل وعدد 22محل تجاري إلي جانب تطهير وتعقيم اداره العياط البيطرية.



وفي مركز ومدينة البدرشين تم تطهير وتعقيم قسم شرطة سقارة ومنفذ المنطقة ووحدة المباحث وقسم شرطة السياحة والأثار علاوة على تطهير وتعقيم دواليب المهمات الخاصة بالجنود وضباط الصف.

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وفي مركز ومدينة منشأة القناطر في قرية وردان تم تطهير وتعقيم مستشفى وردان بالكامل.



وفي مركز ومدينة أطفيح شملت أعمال التطهير والتعقيم الشوارع الرئيسية من مبني مجلس المدينة وصولاً الى مستشفي أطفيح المركزي.



وفي حي الوراق تم تطهير وتعقيم شارع الجمعيه الزراعيه ومكتب بريد وراق العرب لما يشهده من أقبال المواطنين والوحده البيطريه بوراق العربو مجمع خدمات وراق العرب وموقف سيارات القوميه وشارع السنترال وعدد ٢٠ واجهه محل.



وفي مركز ومدينة أوسيم تم تطهير وتعقيم قرية شنباري و قرية الكوم الاحمر وعدد 5 شوارع رئيسية بأجمالي عدد 650 وجة منزل و عدد 500 وجة محل.