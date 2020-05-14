أخبار مصر | فتح 35 جراجا مغلقا في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، من فتح 35 جراجا مغلقا أو تم تحويل استخدامه إلى أنشطة أخرى أسفل العقارات السكنية بأحياء الدقي والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة فتحهم واستخدامهم في الغرض المخصص له.

وشدد اللواء أحمد راشد المحافظ، على شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق.

ووجه محافظ الجيزة بإعداد تقرير يومي بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المباني التي تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود أي مخالفة.

توجيهات محافظ الجيزة عقب جوله قام بها لمتابعة أعمال فتح الجراجات المغلقة حيث تابع المحافظ مجهودات حي العمرانية في فتح عدد 5 جراجات تقع في شوارع محمد فاضل وأبو حازم من شارع الهرم والهرم الرئيسي ومرزوق شكري.

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وكما تابع مجهودات حي الهرم في فتح 5 جراجات مغلقة بقطاع هضبة الأهرام بالعقارات رقم 91ب و 93ب و 95 ب و 119 ب و 121 ب مع التشديد على أصحاب العقارات بعدم غلق الجراجات مجددا ومجهودات حي جنوب الجيزة في فتح 5 جراجات مغلقه أسفل العقارات بمناطق المنيب وربيع الجيزي، إضافة إلى فتح 6 جراجات يتم استغلالها في أغراض وأنشطة أخرى كمغسلة وورش إصلاح تقع في شوارع مصدق والثورة بحي الدقي.

وتمكنت المحافظة من فتح 14 جراجا مغلقا في شوارع المحولات وترسا وجمال إبراهيم وحسن عبد الحافظ وعز الدين عمر بنطاق حي الطالبية كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجراجات التي تم تغيير نشاطهم.

وأكد محافظ الجيزة علي مواصلة مجهودات فتح الجراجات المغلقة أو التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.