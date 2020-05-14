أخبار مصر | "الفرقاطة الشبحية".. وزير الدفاع يدشن مدمرة جديدة صنعت بـ"ترسانة الإسكندرية"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر "الفرقاطة الشبحية".. وزير الدفاع يدشن مدمرة جديدة صنعت بـ"ترسانة الإسكندرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قيادة القوات البحرية برأس التين، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وبدأت مراسم الزيارة بتفقد الغواصة S-43 من طراز "2091400" ألمانية الصنع المنضمة حديثًا إلى القوات البحرية، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات البحرية، لما يبذلوه من جهود لحماية المياه الإقليمية والثروات الاقتصادية المصرية، كما أثنى سيادته علي طاقم الغواصة وانضباطه واصراره على تنفيذ مهمة استلامها وإنهاء كافة مراحل التدريب والاختبار في توقيت مبكر رغم ظروف انتشار فيروس كورونا عالميًا.

واستمع إلى شرح مفصل لكافة الخصائص الفنية والقتالية للغواصة S-43، وكيفية تنفيذها للمهام المكلفة من خلال منظومة التسليح المتطورة، وتمثل الغواصة الجديدة قوة ردع كبرى تضاف إلى الأسطول البحرى المصرى الذى شهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأعقب ذلك قيام الفريق أول محمد زكي، بحضور مراسم تدشين الفرقاطة الشبحية "الأقصر" طراز "جوويند" بترسانة الإسكندرية وهي الفرقاطة الثالثة التى يتم بناءها على أرض الوطن بالتعاون مع شركة naval group التى تعد أحد قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

وبدأت المراسم بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية أشار خلالها إلى الأهمية الإستراتيجية لشركة ترسانة الإسكندرية خاصة فى مجال الصناعات الثقيلة، مؤكدًا الطفرة التي تحققت خلال الفترة الماضية نتيجة لبرامج التصنيع المشترك وتوطين تكنولوجيا بناء السفن مع توفير أعلى مستويات مراقبة الجودة الصناعية بالتعاون مع ترسانات البناء العالمية.

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كما أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه، عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية وسعيهم للإلمام بأحدث التقنيات والخبرات بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي وفقًا للبرنامج الزمنى المتفق علية للتصنيع، والذى يعد تكليلًا للعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية لمصر وفرنسا والتي شهدت تعاون مثمر في العديد من المجالات خلال الآونة الأخيرة.

وأكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، خلال كلمته، على دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدره على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، كذلك تدبير وحدات بحرية حديثة ذات قدرات قتالية عالية فضلًا عن إعداد وتأهيل كوادر شابة يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، موجهًا الشكر لشركة ترسانة الإسكندرية وجميع العاملين بها على ما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب لإعلاء شأن الوطن والإسهام في رفعته وتقدمه.

ودشن الفريق أول محمد زكي، الفرقاطة الشبحية "الأقصر" طراز "جوويند" إيذانًا بتجهيزها إستعدادًا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، وفى نهاية المراسم قام الفريق أول محمد زكى بتفقد أولى تجارب الإبحار للفرقاطة الشبحية " بورسعيد " بطاقمها المصرى، وكذا تفقد الوحدات البحرية المصنعة في القوات البحرية من لنشات مرور ساحلى، ولنشات قتالية للوحدات الخاصة البحرية أثناء أختبار جاهزيتها بالبحر.