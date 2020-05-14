أخبار مصر | التفتيش على الفنادق السياحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر التفتيش على الفنادق السياحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت، اليوم الخميس، عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، على أن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكّن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة اشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، انه حتى الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من ١٧٢ فندق تمهيدًا لاعادة التشغيل بعد حصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

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